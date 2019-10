Resident Evil 7: arriva il prequel, ma solo tramite gli arcade giapponesi

Resident Evil 7 riceverà un prequel, come annunciato da Capcom. Purtroppo però il titolo non sarà disponibile in occidente, ma sarà giocabile esclusivamente in Giappone al The Plaza Capcom Ikebukuro VR-X tramite un’esperienza arcade in realtà virtuale, con meccaniche co-op da due o quattro giocatori.

Resident Evil 7: di nuovo Jack Baker

I giocatori vestiranno i panni di alcuni personaggi che dovranno fuggire da casa Baker e dalle grinfie del capofamiglia Jack. Rinchiusi nello scantinato della villa, il loro compito sarà quello di trovare una via di fuga collaborando, con Jack Baker che farà di tutto per impedirlo. Non è da escludere che in futuro il gioco non possa arrivare anche su console e PC, magari proprio in versione VR.

