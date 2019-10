Fortnite: i server torneranno online il 16 ottobre?

Fortnite ha vissuto ieri sera uno degli eventi più memorabili della sua storia! “La Fine” ha praticamente distrutto tutto e mandato in tilt l’intera community dello sparatutto di Epic Games, che si sono ritrovati davanti ad una schermata che presenta soltanto una specie di buco nero, visibile dalle 20:10 di ieri. Milioni di giocatori sono restati incollati ai monitor per diverse ore, ma la situazione non è cambiata per niente. Attualmente anche i social di Fortnite tacciono sul da farsi, ma forse ci ha pensato un dataminer a fornirci qualche informazione.

Il dataminer “Lucas7Yoshi” ha analizzato il codice proveniente dal sito ufficiale del gioco, estrapolando alcuni dettagli sul ritorno online dei server. Stando a quanto emerso, il titolo dovrebbe tornare online domani, martedì 16 ottobre, verso le ore 12:00. Dunque, se ciò dovesse essere confermato, i giocatori dovranno pazientare almeno un altro giorno prima di poter mettere piede sulla nuova Isola e iniziare la loro avventura nel Capitolo 2 dello sparatutto.

BREAKING:

I have independtly confirmed the authenticity of a discovery that points to "The-End" lasting until Tuesday, 6AM EST

This is not stuck in stone, this info is from https://t.co/0TDeMk7Bda code. pic.twitter.com/ElnNFKppWn

— Lucas7yoshi – FNBR Leaks/News (@Lucas7yoshi) October 13, 2019