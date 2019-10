Star Wars IX: una nuovo promo art di Kylo Ren lo collega a Darth Vader

Star Wars IX continua a fare notizia, in questo ultimo periodo che separa l’arrivo del lungometraggio nelle sale italiane, previsto per il 18 dicembre. Recentemente vi avevamo mostrato l’aspetto del personaggio interpretato da Dominic Monaghan, mentre oggi vi riportiamo un’immagine molto interessante, riportata dall’account Twitter Star Wars Stuff.

Star Wars IX: una connessione tra Sith

La foto, che trovate in calce all’articolo, mostra Kylo Ren con indosso la cappa e l’elmo ricostruito. Le migliorie al casco, messe in risalto, accentuano la somiglianza con quello indossato da suo nonno, Darth Vader, con il quale condivide anche una posa analoga. Siamo curiosi di vedere se Ben Solo, dopo i fatti de Gli Ultimi Jedi, deciderà di passare al Lato Chiaro o continuare a combattere per il Lato Oscuro della Forza.