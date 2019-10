Taron Egerton ha confermato che lo script di Kingsman 3 esiste

Taron Egerton, attore gallese, ha interpretato recentemente Elton John nel biopic Rocketman. Il ruolo che però lo ha lanciato sul grande schermo è quello di Eggsy in Kingsman – Secret Service di Matthew Vaughn. Mentre sta per arrivare nelle sale il prequel del franchise (qui trovate l’ultimo trailer rilasciato), la star ci rivela un’informazione importante sul terzo capitolo.

Taron Egerton tranquillizza i fan

Egerton, che come ha riportato Comic Book. com è stato ospite all’ACE Comic Con, ha confermato che la sceneggiatura del lungometraggio esiste, anche se non si hanno informazioni sullo stato attuale delle riprese. Appena avremo ulteriori dettagli sulla realizzazione, vi aggiorneremo.