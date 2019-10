Casio presenta un orologio dedicato a Pikachu per il 25° anniversario dei Pokémon

Quest’anno segna il 25° anniversario dalla nascita del franchise legato ai Pokémon: per festeggiare, l’azienda giapponese Casio, produttrice di orologi, ha realizzato un modello a tema dedicato a Pikachu, da sempre mascotte della serie di Satoshi Tajiri.

L’orologio, dedicato specificamente ai bambini, è prodotto in collaborazione con il brand nipponico BABY-G.

Nelle immagini sottostanti potete vedere l’orologio in tutta la sua bellezza retrò: il display monocromatico è accompagnato da un particolare sfondo dedicato al piccolo Pokémon Topo, maggiormente visibile attivando la retroilluminazione; nel design dell’orologio, poi, ci sono continui riferimenti al numero 25.

In Giappone il Casio/BABY-G dedicato a Pikachu sarà disponibile da novembre al prezzo di 13,000 yen (poco meno di 110 euro al cambio) e verrà venduto in una speciale confezione a forma di Poké Ball. Per il momento, non si hanno notizie di una sua possibile esportazione ufficiale in Italia, ma mai dire mai!