The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition Recensione della versione Switch

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition | Qualche estate fa, costretto a passare un lungo weekend sulla costa, mi ritrovai a giocare The Witcher 3 con una PS4 collegata ad un vecchio LCD HD Ready. Non il massimo, certamente. Eppure, quelle sessioni furono ugualmente piacevoli, appagati, meravigliose come il titolo stesso. Ecco perché, alla fine dei conti, The Witcher 3 su Switch non è una conversione tecnicamente castrata di un normale videogioco, ma un piccolo miracolo tecnologico che trasla uno dei titoli più iconici di questa generazione su un piano diverso. Non il migliore ma, a seconda delle esigenze, neppure il peggiore. Non per forza.

Il nostro amabile eroe contro una temibile bestia.

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition: The Switcher

Un miracolo, già. The Witcher 3 le stimmate se le porta dietro dalla pubblicazione originale. Una pietra miliare, uno di quei videogiochi che, capita una o due volte a generazione, riescono ad influenzare l’intero mercato. The Witcher 3, ancor di più col senno di poi, è un capolavoro vero, capace di gettare le basi strutturali del moderno Gioco di Ruolo. L’ambientazione medieval fantasy, per chi fosse a digiuno di informazioni, è presa, proprio come la gente e le creature che la popolano, dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Il Witcher, appunto. Geralt è uno strigo, ovvero un umano mutato da pozioni e allenamenti estenuanti, chiamato a cacciare i mostri e, pure, nel corso di una carriera letteraria specchiata, in qualche modo, sul prodotto video ludico, a salvare mondi e regni, senza disdegnare, anzi, le belle streghe che lo accompagneranno, spesso e volentieri, nelle sue avventure. Il primo Witcher gettò le basi. The Witcher 2, con una trama forte di intrighi di natura politica, le fortificò. The Witcher 3 cristallizzò tutte quelle qualità, esportando non solo la saga, ma il concetto stesso di Action RPG su un livello inedito, migliore. Il migliore di sempre. Posizione, in qualche modo, condivisa a posteriori con Breath of The Wild, altro capolavoro che, proprio su Switch, vive la sua migliore versione. Non è allora un caso che, dopo oltre 4 anni, quell’icona di meraviglia firmata CD Project Red goda di nuova vita anche su hardware Nintendo, perdendo per strada pixel, texture, effettistica e ombre. Neanche un briciolo, però, della sua innata bellezza. Questione di genetica, questione di filosofia.

Il porting non è stato facile. Nonostante i risultati già ottenuti da Panic Button, in tema di conversioni, con Doom e Wolfenstein, tanto per dire, la sfida affrontata da Saber Interactive è ancora più ambiziosa. Questo perché The Witcher 3 è un open world vastissimo, credibile. Persino vivo. Tra le meraviglie architettoniche di Novigrad e le nefandezze del Velen. Tra le lande dello Skellige e i vigneti del Toussaint. Non hanno voluto rinunciare a nulla, in terra polacca, infilando di forza in quei circa 30 GB l’intera esperienza originale e pure le due splendide espansioni. Neppure, manca un dialogo o anche solo una quest. Tutto è concettualmente e contenutisticamente uguale ed identico alle versioni giocate e rigiocate su hardware ben più performanti. Da PC a PS4 e Xbox One X, fino alle esperienze, via patch, in 4K. Ed ecco, appunto, che spuntano fuori le rinunce. Solo tecniche, sia chiaro. E non è detto che non siano pesanti. Perché quelle risoluzioni, la piccola ibrida di casa Nintendo, può solo sognarle. In docked, la console fatica a toccare i 900p, evidentemente raggiunti durante i filmati, per ancorarsi sui 720, vetta sfiorata in portatile solo nelle cut scene e alternata, quindi, ad una risoluzione sub hd durante il gioco. Roba da farsi lacrimare gli occhi, in entrambi i casi. E pure un po’ il cuore. Perché tutto, a schermo, appare evidentemente sgranato, impastato. Lontano dagli standard generazionali e, pure, dai migliori titoli ammirati sul piccolo hardware giapponese. Sotto certi aspetti, questa Complete Edition il meglio lo mette in mostra proprio in portabilità dove le magagne, per così dire, sono meno evidenti. In questo caso, però, bisogna scendere a compromessi con la leggibilità dei testi e, soprattutto, della scena. Non sempre un combattimento, tanto per dire, permette di comprendere bene quanto sta accadendo. Colpa delle dimensioni, certo. Colpa, pure, della solita risoluzione. D’altro canto, su diagonali più ampie, tutto risulta più leggibile, ma anche più povero in termini di dettaglio ed effettistica. L’aliasing è persistente, proprio come i fenomeni di flickering. Semplificata all’osso è l’illuminazione: ancora capace, in determinate situazioni, di regalare momenti piuttosto intensi, ma in linea generale poco raffinata nelle transazione. D’altro canto, l’abbassamento della qualità delle texture è chiaramente percettibile, con un’altalena tra giocato e cut scene impossibile da non notare. Ora, al netto dei tagli, pur pesanti, operati in fase di conversione, a The Witcher 3 su Switch continuiamo a volere bene. Perché alla fine, nella conta di ciò che c’è e quello che non c’è più, l’ago della bilancia pende a favore della produzione. Tutto quello che, per davvero, ha reso grande l’epopea di Geralt su altri lidi, rende gigante anche questa edizione che si riprende con forza quanto lasciato sull’altare delle prestazioni quando, semplicemente, si gioca in mobilità. La sola idea di tenere in mano quel mondo così vasto e così caratterizzato, sin dall’annuncio, ci ha eccitato. E l’eccitazione, anche a fronte di tutte le rinunce in ambito grafico, è immutata.

A breve, salterà una testa!

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition: Polonia mia, Polonia in fiore

Merito, questo, di un amore polacco grande così. Saber Interactive, evidentemente ben imbeccata da CD Project, ha ben compreso cosa fosse davvero importante. In primis, l’atmosfera, preservata da un lavoro artistico originale mai intaccato. Animazioni, espressioni facciali, doppiaggio. Nulla, da questo punto di vista, è stato toccato. Tanto per dire che The Witcher 3, su Switch, si gioca nello stesso modo. Con gli stessi e opulenti contenuti. La Complete Edition tiene fede al suo nome, proponendo l’avventura principale e, anche, le due espansioni. Heart of Stone, il primo DLC rilasciato, tocca punte di eccellenza sul fronte narrativo, con una trama profonda, spaventosa e divertente, ma anche con protagonisti e antagonisti eccezionali. Blood and Wine, invece, propone una nuova mappa, la regione del Toussaint, e, ancora, altri spunti narrativi. Queste nuove fasi, per altro colorate da alcune nuove meccaniche nel sistema di sviluppo del personaggio via mutazioni, si mescolano in maniera raffinata al gioco principale, per un monte ore decisamente elevato. 100, 200, 300. Per i completisti, e non solo per loro, l’offerta è ricca, ricchissima. Sempre, e sottolineiamo sempre di qualità. La struttura di The Witcher 3, a dispetto della formula open world, prevede una trama principale avvincente, preponderante. A stupire ancora oggi è, però, la varietà e la qualità delle “secondarie”, ad oggi un unicum nell’intero mercato. Ogni linea di dialogo, ogni personaggio, persino quello all’apparenza più insignificante, ha una sua dignità, una sua personalità. Una sua funzione ben specifica all’interno degli equilibri che governano le avventure dello strigo. Vale la pena, nonostante la natura stessa di una recensione chiamata a valutare l’opera di conversione, spendere due parole sul protagonista. Geralt di Rivia è un personaggio sfaccettato che incarna l’eroe imperfetto. Meglio, il perfetto antieroe, talmente carismatico da resistere al suo stesso universo per apparire come guest star in altre produzioni esterne allo studio polacco. The Witcher 3, in questo senso, è una sorta di odissea che chiude la carriera di Geralt, in questa avventura alla ricerca della discepola Ciri, ma anche con la minaccia della Caccia Selvaggia. Nel mezzo, le affascinanti streghe, gli odiati portali, i “contratti”, i bordelli. Quella Novigrad un po’ “scattosa” eppure tanto suggestiva, le paludi del Venel e la stupefacente solitudine del Velen. Ma anche un combat system, basato su parata, attacco e “segni” che, pur imperfetto, resta solo un elemento tra mille di una produzione maestosa. Filosoficamente perfetta. Da oggi, persino portatile. Lunga vita a The Witcher 3.

The Witcher 3: La Caccia Selvaggia è, in questa Complete Editon per Switch, il solito e meraviglioso capolavoro polacco già ammirato su altre piattaforme. Pur perdendo qualcosa e anche più sul fronte tecnico, le qualità ludiche del titolo restano intatte guadagnando, anzi, sul fronte della portabilità. Una trama principale sontuosa, due espansioni qualitativamente notevoli, una struttura stratificata e appagante. Insieme all’ultimo Link, Geralt di Rivia è il simbolo di una generazione che merita di essere giocato e, perché no, persino rigiocato. Anche in bassa definizione. Come in quell’estate di qualche anno fa.