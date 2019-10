Guilty Gear: ecco il trailer che mostra Axl

Con Guilty Gear eravamo rimasti a un paio di settimane fa, al CEOtaku di Orlando e al trailer con May. In quello stesso filmato veniva fatto sapere che, durante il Sea Major 2019 di Singapore, sarebbe stato pubblicato un nuovo video incentrato su un altro personaggio, Axl Low, e così è stato. Arc System Works ha infatti rilasciato un trailer che mostra in azione il simil Rose che combatte con la sua Kusarigama.

Guilty Gear: il prossimo trailer sarà su Axl Low

Il prossimo filmato verrà invece mostrato durante una live stream Arc Live/Arc Nama il 3 novembre. Oltretutto, durante l’ARCREVO America 2019 sarà disponibile una demo giocabile con quattro personaggi già annunciati (Sol Badguy, Ky Kiske, May e Axl Low), più altri due che ancora non si conoscono. Noi vi lasciamo qui sotto con il filmato pubblicato da Arc System Work, ricordandovi che il gioco ha al momento il titolo provvisorio di New Guilty Gear e che l’uscita è prevista per il 2020 su PlayStation 4.