Little Town Hero: la nuova IP di Game Freak si mostra in oltre un’ora di gameplay

Little Town Hero, il videogioco con cui Game Freak darà vita a una nuova IP, è in arrivo su Nintendo Switch fra pochi giorni (precisamente il 16 ottobre 2019), e si è di recente mostrato in oltre un’ora di gameplay, pubblicata dal sito nord americano GameXplain.

Il video permette di dare un’occhiata anche al battle system del gioco, piuttosto differente da quello della serie Pokémon e basato sulla distruzione dei “cuori” del nemico di turno, con meccaniche più action, legate al tempismo e addirittura con qualche elemento gestionale. Rimangono comunque i turni, ormai vero e proprio marchio di fabbrica dello studio giapponese.

La colonna sonora del gioco sarà composta dai sound designer di Game Freak in collaborazione con Toby Fox, creatore di Undertale e delle sue iconiche musiche.