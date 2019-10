Granblue Fantasy Versus: annunciati Zeta e Vaseraga, ecco la cover giapponese

Qualche ora fa Cygames ha pubblicato un nuovo trailer di Granblue Fantasy Versus, picchiaduro previsto su PlayStation 4, in Giappone, il 6 febbraio 2020 su PlayStation 4. In questo filmato vengono mostrati due personaggi che faranno parte del roster: Zeta e Vaseraga. Per l’occasione è stata anche mostrata la cover del gioco per l’edizione nipponica; potete vedere tutto in fondo alla notizia.

Granblue Fantasy Versus: mostrata la cover dell’edizione giapponese e la Premium Box

Anche per l’occidente è prevista l’uscita, con il publisher XSEED per il Nord America e Marvelous Europe in Europa, ma ancora non è stato ufficializzata la data. In Giappone, il gioco avrà un edizione fisica standard e una Premium Box, e in digitale una versione standard e una deluxe. Sotto potete vedere le immagini della Premium Box e la cover dell’edizione giapponese.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.