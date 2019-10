iPhone SE 2 avrà un prezzo molto conveniente?

Dopo aver parlato ad inizio mese circa le probabili caratteristiche tecniche di iPhone SE 2 il noto analista Ming Chi Kuo torna a discutere riguardo il device. Egli ha infatti affermato, sulle pagine di MacRumors che lo smartphone in questione dovrebbe avere un prezzo di lancio di appena 399 dollari.

Tale prezzo, come segnala 9to5Mac, combacia perfettamente con quello del primo SE, risultando quindi estremamente credibile. Oltre a tale dato Kuo ha inoltre ribadito le informazioni di natura tecnica precedentemente forniti circa lo smartphone. Il device sarebbe quindi dotato dello stesso processore A13 visto su iPhone 11, insieme a 3GB di RAM e la scelta tra 64GB o 128GB di memoria interna. Oltre a ciò l’SE 2 dovrebbe giungere in rosso, argento e grigio, con un aspetto molto simile all’attuale iPhone 8. Infine la funzione 3D Touch non sarebbe presente nel dispositivo, come del resto su tutti i recenti smartphone della grande mela.

iPhone SE 2 potrebbe avere un prezzo estremamente conveniente

Secondo Kuo iPhone SE 2 dovrebbe essere lanciato sul mercato nel primo quarto del prossimo anno, per cui non rimane che attendere conferme in merito alla questione.

Fonte