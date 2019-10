Fortnite: inserire il Konami Code nel buco nero fa partire un minigioco

L’intera community di Fortnite è ancora in delirio per quello che è successo ieri sera in seguito all’evento “La Fine“. Se volete scoprire di più riguardo all’azzeramento del più popolare titolo battle royale degli ultimi anni, passate a leggere questo articolo. Se adesso si prova ad effettuare il login, appare un buco nero sullo schermo e l’unica opzione a disposizione è chiudere l’applicazione. Tuttavia, come la storia ci insegna, ogni gioco che si rispetti nasconde dei segreti: ed è così che, inserendo il Konami Code, si è scoperta l’esistenza di un minigioco.

Fortnite: è possibile giocare a Space Invaders sopra al buco nero

Chi è un po’ più esperto di videogiochi è sicuramente a conoscenza del Konami Code, la sequenza di tasti che in moltissimi titoli consente di accedere a segreti oppure cheat. Vista la notorietà di questo codice, non ci è voluto molto prima che qualcuno provasse ad utilizzarlo anche sul nefasto buco nero di Fortnite. Ebbene, se si premono i tasti nel corretto ordine apparirà una fetta di pizza controllabile, che si dovrà sfruttare per abbattere delle Burger Face nemiche in stile Space Invaders. Il trucco è stato anche pubblicato ufficialmente su Twitter e lo potete trovare qui sotto. Oltre a essere un easter egg molto carino, è anche un ottimo modo per passare il tempo in attesa di scoprire quando verranno riattivati i server.