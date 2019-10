Galaxy S10 Lite o S11 Lite potrebbero giungere in futuro

Diversi mesi fa abbiamo discusso circa il probabile arrivo di Samsung Galaxy S10 Lite, il quale si è rivelato essere invece il Galaxy S10e. Nella giornata odierna un nuovo leak, diffuso da Ishan Agarwal afferma che la casa coreana potrebbe stare lavorando effettivamente ad un Galaxy S10 o S11 Lite.

Exclusive: Samsung may launch cheaper versions of both its flagship series with model no.s SM-G770F and SM-N770F. Phones will launch in Europe/Asia. G770 could be S10/S11 lite with specs same as upcoming Galaxy A91.

All info in article below (+SM-A015F).https://t.co/3vu6P3BLwW

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 11, 2019