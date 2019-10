The Witcher 3 The Wild Hunt Complete Edition Video Recensione Switch

The Witcher 3 The Wild Hunt Complete Edition, ecco la nostra recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione apposita. Ecco un piccolo estratto del nostro articolo:

The Witcher 3: La Caccia Selvaggia è, in questa Complete Editon per Switch, il solito e meraviglioso capolavoro polacco già ammirato su altre piattaforme. Pur perdendo qualcosa e anche più sul fronte tecnico, le qualità ludiche del titolo restano intatte guadagnando, anzi, sul fronte della portabilità. Una trama principale sontuosa, due espansioni qualitativamente notevoli, una struttura stratificata e appagante. Insieme all’ultimo Link, Geralt di Rivia è il simbolo di una generazione che merita di essere giocato e, perché no, persino rigiocato. Anche in bassa definizione. Come in quell’estate di qualche anno fa.