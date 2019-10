Overwatch: l’edizione fisica su Nintendo Switch non contiene una cartuccia

Overwatch, il popolare titolo multiplayer competitivo di Blizzard Entertainment, approderà domani su Nintendo Switch. Il gioco accresce così la sua fetta di pubblico aprendosi alla console ibrida, anche se purtroppo senza nessuna funzionalità di cross-play. Oltre alla possibilità di acquistarlo in digitale attraverso lo store ufficiale, è stata annunciata un’edizione fisica che, però, non avrà al suo interno alcuna cartuccia.

Overwatch: nelle custodie ci sarà un codice per il download digitale

La notizia non è nulla di nascosto, in quanto la mancanza del gioco in vero formato fisico è indicata anche sulla pagina del negozio e anche su Amazon. Non si tratta nemmeno di un primato dato che, come molti possessori di Switch ormai sapranno, anche altri titoli seguono lo stesso filone. In questo caso oltretutto la scelta è sensata, trattandosi di un multiplayer online con numerosi aggiornamenti e patch rilasciati nel corso del tempo. Acquistando Overwatch si avranno anche tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online in omaggio, quindi fateci un pensiero se state pensando di rinnovare il vostro.

