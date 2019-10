Pokémon Spada e Scudo: scoperta la dimensione dei giochi

Grazie alla vicinanza con la data di uscita, che ricordiamo è il 15 novembre 2019, stanno piovendo una grande quantità di informazioni su Pokémon Spada e Scudo. Recentemente abbiamo avuto l’occasione di guardare un trailer sulla prima città dei giochi e di fare conoscenza con Scorbunny, lo starter di tipo Fuoco. Oggi, invece, è stata scoperta la dimensione dei titoli grazie ad una foto pubblicato dall’utente @MIN428 su Twitter.

Pokémon Spada e Scudo: l’ottava generazione pesa 10,3GB

L’immagine mostra il retro di una download card, su cui è chiaramente indicato il peso dei file nell’angolo in basso a sinistra. Facendo un paragone con altri titoli su Nintendo Switch, si tratta di una dimensione piuttosto consona alla grandezza promessa: lo scorso gioco, Pokémon Let’s Go, era di soli 4,55GB mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una delle opere più colossali disponibili sulla console, arriva a 14,4GB. L’informazione tuttavia può ancora rivelarsi errata, dato che non è stata data nessuna conferma ufficiale da parte di Nintendo. Considerando che siamo ad un mese dalla release, tuttavia, è probabile che gli aggiornamenti sulla questione non tarderanno.