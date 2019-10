Life is Strange 2: data del quinto episodio e annuncio versione fisica

Dontnod e Square Enix hanno appena annunciato la data d’uscita del quinto episodio di Life is Strange 2. L’ultimo capitolo con i fratelli Diaz arriverà il 3 dicembre. Oltretutto, proprio dallo stesso giorno sarà disponibile la versione fisica del gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L’edizione fisica arriva in due formati: Standard e Collection’s. Queste le differenze.

Edizione Standard:

Collector’s Edition:

Qui sotto potete vedere l’immagine della collector’s nel tweet ufficiale del gioco.

