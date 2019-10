Team Liquid estende la partnership di SAP Analytics

La società di tecnologia software aziendale SAP fornirà analisi del Team of Legends basate su dati e approfondimenti al Team Liquid. Il Team Liquid e SAP hanno annunciato per la prima volta una partnership attorno all’analisi di Dota 2 nell’aprile 2018 e SAP ha anche supportato diversi tornei Dota 2 con i suoi dati.

La partnership tra SAP e Team Liquid

Team Liquid partecipa al campionato mondiale League of Legends .

Il Team Liquid e la società di tecnologia software aziendale globale SAP hanno annunciato che la loro partnership di analisi dei dati si estenderà da Dota 2 anche al team di League of Legends di Liquid .

SAP ha fornito dati analitici e approfondimenti in-game al team Dota 2 dei Liquid da quando la partnership è stata annunciata per la prima volta nell’aprile 2018 . Dota 2 e League of Legends sono giochi fondamentali simili e, secondo il Team Manager Michael Artress in una versione, i dati di SAP aiuteranno il team di League of Legends a scegliere i campioni di gioco e prendere decisioni strategiche.

Il direttore delle partnership strategiche di SAP Milan Černý, ha dichiarato:

Per SAP, ciò rappresenta una nuova sfida, poiché estendiamo la nostra attenzione su un secondo titolo competitivo per la prima volta. Usando la nostra esperienza esistente e varie parti dell’analisi di Dota 2 , supporteremo il team League of Legends del Team Liquid durante la loro sfida più ardua – il campionato mondiale League of Legends.

Come notato, i Liquid parteciperà al campionato mondiale League of Legends , con i quattro volte campioni della League of Legends Championship Series (LCS) che si apprestano a giocare la sua prima partita della fase a gironi del Campionato mondiale domani al Verti Music Hall di Berlino.