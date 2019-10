Football Manager 2020: ecco quando uscirà

Sega e Sports Interactive hanno da poco annunciato la data d’uscita ufficiale di Football Manager 2020. Tramite un tweet, che potete vedere in fondo alla notizia, veniamo a sapere che il nuovo capitolo del manageriale calcistico sarà disponibile su PC e dispositivi mobile Android e iOS, nella versione touch, dal 19 novembre.

Football Manager 2020: in arrivo anche su Switch e Stadia

Il titolo uscirà in seguito anche su Nintendo Switch e Google Stadia, ma non c’è ancora una data precisa per queste versioni. Qui potete dare un’occhiata alle diverse caratteristiche che avrà il nuovo capitolo della serie che, ricordiamo, sarà il primo gioco a proporre una custodia realizzata con del cartone riciclato al 100% e non in plastica.