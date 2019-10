Il marchio AXE curerà gli eventi di LoL

Il marchio di fragranze AXE di Unilever è stato nominato partner ufficiale per la cura degli uomini negli eventi mondiali di Esports di League of Legends . L’accordo pluriennale copre l’invito a metà stagione, l’evento All-Star e il campionato del mondo, l’ultimo dei quali ha iniziato oggi la fase a gironi. I termini finanziari non sono stati resi noti.

AXE nuovo partner ufficiale per i League of Legends Esports

Sebbene non siano stati forniti dettagli di attivazione specifici, l’annuncio descriveva “una campagna completamente integrata”, creata da AXE e dall’agenzia 72 e Sun Amsterdam. Il marchio AXE Gaming viene già mostrato nelle trasmissioni e durante l’evento dal vivo presso il Verti Music Hall di Berlino, e viene menzionata anche la presenza al dettaglio.

“AXE ha una ricca storia di punti di passione per i giovani, dalla musica, allo sport e alla cultura. Siamo entusiasti di essere il primo marchio di toelettatura maschile a collaborare con League of Legends Global Esports “, ha dichiarato Gaurav Raisinghani, direttore globale di AXE, in una nota. AXE è noto come Lynx nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Cina. Lynx è anche sponsor del team cinese Dota 2 PSG.LGD .