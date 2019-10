Psyonix Studios pensa ad un franchise per Rocket League

Ora supportato dallo sviluppatore di Fortnite Epic Games, Rocket League sta prendendo in considerazione il passaggio a un modello di franchising per le sue serie di Esports, mentre l’editore Psyonix Studios lo posiziona per crescere nello spazio di gioco competitivo.

Parte il franchising di Rocket League

Rocket League , rilasciato da Psyonix nel 2015, è un videogioco basato su automobili che giocano a partite di calcio di cinque minuti. Epic Games ha annunciato a maggio di aver acquisito Psyonix a una cifra non rivelata.

Poiché si tratta di un gioco semplice che non coinvolge pistole e ha creato un solido pubblico di nicchia, i dirigenti del settore sono in gran parte ottimisti sul potenziale di Rocket League come Esport, con l’avvertenza che il suo potenziale è probabilmente inferiore a quello degli Esport più importanti del mondo come Fortnite , League of Legends , e Overwatch . Tuttavia, la Rocket è stata una delle due partite scelte per l’ evento Intel World Open che si terrà alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, sottolineando quanto sia allettante per gli organizzatori di giochi competitivi.

Jeremy Dunham, vice presidente dell’editoria di Psyonix, ha dichiarato

Dal nostro punto di vista, la Rocket ha un grande potenziale e stiamo iniziando a grattare la superficie, Siamo sempre stati molto rialzisti su Rocket come Esport perché è uno dei pochi videogiochi / Esport di cui siamo consapevoli che si basa su uno sport endemico … ma anche molto diverso dal calcio tradizionale perché voli e usi veicoli anziché piedi, quindi è una bella svolta su qualcosa di familiare .

Psyonix ha diverse serie per Rocket , la prima delle quali è la Rocket League Championship Series, che ha recentemente iniziato la sua ottava stagione. L’RLCS gestisce due diverse stagioni all’anno. L’ azione della Rocket League su Twitch ha registrato una media di circa 32.000 spettatori simultanei quest’anno – il pubblico per il weekend di apertura della stagione 8 di RLCS due settimane fa ha sorvolato circa 75.000 spettatori su Twitch. Gli sponsor della stagione 8 includono Ax , Intel e Tyre Rack.