Google Nest Mini: immagini leak mostrano il device

A distanza di un giorno dall’attesissimo evento della casa americana sono state diffuse diverse immagini leak del Google Nest Mini. Dopo aver discusso circa il suo probabile prezzo il successore dell’Home Mini torna a far parlare di se, grazie al lavoro del noto sito WinFuture.

Ad un semplice livello estetico vi sono poche differenze estetiche con il predecessore, prevalentemente situate sul lato posteriore del device. Troviamo difatti un foro per appendere il Mini alle pareti domestiche, oltre che un diverso connettore rispetto a quello micro-USB situato sull’Home Mini. Oltre a ciò la colorazione del device è stata resa più omogenea e oltre a nero, grigio chiaro e corallo è stata aggiunta l’opzione cromatica blu notte. Sfortunatamente non sono stati forniti dettagli in merito alle caratteristiche tecniche, ma WinFuture afferma che il bluetooth è stato portato a 5.0.

Google Nest Mini sembra differire poco dal suo predecessore

Non rimane quindi che attendere domani per assistere al reveal ufficiale del dispositivo Google.

Fonte