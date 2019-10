Global Esports in partnership con Harrisburg University

Il Team India, rappresentante indiano alla Overwatch World Cup, farà il bootcamp all’università di Harrisburg prima del torneo. La partnership includerà un programma di scambio con bootcamp coordinati presso le strutture di allenamento di Global Esports e game-a-thon del fine settimana presso la Harrisburg University.

Global Esport ufficialmente partner di Harrisburg University

Global Esports contribuirà a rendere disponibile la laurea in Esports della Harrisburg University in India e Asia.

Global Esports (GE) e Harrisburg University (HU) hanno annunciato una partnership che mira a colmare il divario tra college e sport professionali.

GE affronterà gli sforzi per portare il Team India ai Mondiali di Overwatch che si terranno al Anaheim Convention Center di Los Angeles, in California, a novembre. Come parte della partnership appena annunciata, il Team India viaggerà a HU per allenarsi sotto la guida dell’ex giocatore della Philadelphia Fusion , Joe “Joemeister” Gramano.

Chad Smeltz, direttore degli Esports, Harrisburg University, afferma:

Questa partnership fornirà opportunità che andranno a beneficio sia degli aspiranti atleti di esports che dei giocatori professionisti”, Prenderanno il via con Global Esports che porterà il loro team di Overwatch World Cup dall’India alle strutture pratiche all’avanguardia della Harrisburg University per fare bootcamp e allenarsi prima del torneo.

La partnership includerà anche un programma di scambio con bootcamp coordinati presso le strutture di allenamento GE e game-a-thon del fine settimana presso la HU. GE collaborerà anche con HU per aiutare a rendere disponibile il suo titolo di esport (facoltà, lezioni, assistenza in curriculum, masterclass e workshop) in tutta l’India e l’Asia. Questo sarà seguito da eventi e tornei collegiali di eSports ospitati per HU in India. GE aiuterà anche HU a cercare talenti di livello collegiale in tutta la regione asiatica a partire dall’India.