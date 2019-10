Ryan Reynolds fotografato negli studi Marvel: crossover all’orizzonte?

Ryan Reynolds è oramai noto nel mondo Marvel come interprete del Mercenario Chiacchierone, che tornerà con un terzo film, in fase di sviluppo da gennaio. Rimane però un dubbio: Deadpool entrerà a tutti gli effetti nel MCU ora che la Fox è stata acquisita dalla Disney? Ancora non è stato detto nulla di ufficiale, ma una misteriosa foto alimenta le nostre perplessità…

Ryan Reynolds ospite della Marvel

Qualche ora fa, infatti, lo stesso attore, che di recente ha prestato la voce a Pikachu in Detective Pikachu, ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, un’immagine che lo ritrae all’interno degli studi de La Casa delle Idee (che trovate qui sotto), con un’ironica descrizione che annuncia il suo tentato casting per il personaggio di Anthony Stark. Al di là della battuta, come mai l’immagine lo raffigura proprio nei Marvel Studios? Sarà un indizio? Attendiamo conferme o smentite da parte della star o dall’azienda fumettistica.