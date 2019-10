Lilli e il Vagabondo: rilasciato il secondo trailer del live action Disney

Lilli e il Vagabondo (Lady and the Tramp) sarà la prossima live action Disney che sbarcherà direttamente sulla piattaforma streaming della company americana, il 12 novembre. Qualche tempo fa vi avevamo mostrato il primo trailer della pellicola, mentre, da poche ore, un altro filmato è stato rilasciato.

Lilli e il Vagabondo: un nuovo video

Sul canale YouTube ufficiale di Walt Disney Studios, infatti, è stato pubblicato un nuovo video del lungometraggio, che ci mostra alcune scene che hanno reso iconico il film d’animazione, come la cena tra i due cani al lume di candela, stavolta mostrata per intero. In attesa di sapere quando arriverà nel nostro paese (in base della disponibilità del servizio in Italia), vi lasciamo al filmato, che trovate qui sotto.