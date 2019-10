The Batman: Zoë Kravitz interpreterà Catwoman

The Batman, il nuovo film di Matt Reeves che vedrà una storia stand-alone dell’Uomo Pipistrello sul grande schermo, ha già un importante cast alle spalle. Con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, Jonah Hill nel ruolo di un villain misterioso e Jeffrey Wright che interpreta Gordon, il progetto sembra già interessante. Ma da poco è stata annunciata un altra presenza nella realizzazione…

The Batman: la nuova Selina Kyle

Si tratta di Zoë Kravitz, che nella pellicola ricoprirà la parte di Catwoman, come ripreso da TheWrap e confermato successivamente dallo stesso filmaker dietro il cinecomic, tramite una gif su Twitter (in calce all’articolo). L’attrice, vista di recente in Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, potrebbe portare nuova linfa al personaggio, dopo la performance di Anne Hathaway nella trilogia di Nolan. Siamo curiosi di vedere la star in azione, in attesa di qualche altro piccolo dettaglio sul lungometraggio DC.