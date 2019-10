Thor Love and Thunder: Taika Waititi ha svelato una possibile storyline del personaggio di Jane

Thor Love and Thunder, cinecomic diretto da Taika Waititi (Thor Ragnarok, Jojo Rabbit) sarà uno dei lungometraggi che farà parte della Fase 4 del MCU. L’opera, come già confermato dal regista, trae ispirazione dall’arco fumettistico The Mighty Thor di Jason Aaron dove Jane Foster, imbracciando il potente Mjolnir, assume l’identità di Dea del Tuono. Tornerà quindi anche Natalie Portman, che ha interpretato l’interesse amoroso del figlio di Odino nei primi due capitoli dei film stand-alone sul personaggio.

Thor Love and Thunder: un possibile sviluppo

Secondo quanto dichiarato da Waititi qualche ora fa (come ripreso da Comic Book.com), l’eroina principale, come nella versione cartacea, potrebbe soffrire di cancro al senso, malattia che peggiorerà quando i superpoteri annulleranno la chemioterapia e accelereranno il suo male. Non è sicuro che tutta questa storyline sarà contenuta nella realizzazione, ma il filmaker ha detto di averla apprezzata particolarmente, quindi in qualche misura sarà presente, vedremo fino a che punto sarà affrontata.