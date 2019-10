Fortnite: i server resteranno offline fino al 17 ottobre?

Fortnite sta vivendo davvero un periodo strano e inaspettato. L’evento “La Fine” ha fatto spegnere i server del gioco, che al momento risultano ancora offline e potrebbero restare in questo stato ancora per alcuni giorni. L’utente “Lucas7Yoshi”, che in precedente tweet aveva affermato che i server sarebbero tornati online nella giornata di oggi, ha ritrattato la cosa.

I nuovi dati emersi dal codice trovati dai dataminer sul sito ufficiale dello sparatutto di Epic Games suggeriscono il ritorno online dei server fissato per giovedì 17 ottobre alle ore 10:00 italiane, quando dovrebbe finalmente iniziare il nuovo corso del gioco. Ma quelli di Epic realmente faranno restare i server del titolo offline per tutti questi giorni? In molti ormai sono impazienti di poter tornare a giocare allo sparatutto e nessuno avrebbe mai immaginato un’attesa così lunga per poterlo fare.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST

i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao

take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw

— Lucas7yoshi – blackhole Leaks/News (@Lucas7yoshi) October 14, 2019