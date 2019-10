The Last of Us e Uncharted 4: vendite pazzesche per i titoli di Naughty Dog

The Last of Us può essere considerato uno dei migliori titoli in assoluto sia su PlayStation 3, ma anche su PlayStation 4 con la sua edizione rimasterizzata, traducendo il tutto in termini di vendite. Anche Uncharted 4 è stata un’esclusiva PlayStation 4 che ha venduto milioni e milioni di copie. Ma quante unità hanno venduto entrambe le IP di Naughty Dog? A svelarlo è stato l’analista Daniel Ahmad.

Come sottolineato dall’esperto di mercato, i numeri messi a segno dal team di sviluppo affiliato con Sony Interactive Entertainment sono notevolmente cresciuti dalle sei milioni di copie vendute su PlayStation 3 da Uncharted 2 (che da poco ha festeggiato i dieci anni dal debutto). Il quarto capitolo della serie infatti ha venduto la bellezza di sedici milioni di unità, mentre l’avventura con protagonisti Joel ed Ellie ha piazzato su PlayStation 3 e PlayStation 4 niente poco di meno che venti milioni di unità.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Uncharted 2 sold over 6m copies on PS3, prior to the release of the Uncharted Collection on PS4.

Naughty Dog's reputation has grown significantly since then and today Uncharted 4 has sold over 16m copies on PS4 and The Last of Us has sold over 20m copies on PS3/PS4. https://t.co/w1OJVe1Af0

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 13, 2019