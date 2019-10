Overwatch: Blizzard cancella l’evento di lancio della versione Switch

Overwatch arriverà su Nintendo Switch nella giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, ma a quanto pare gli utenti di New York non potranno più partecipare all’evento di lancio organizzato da Nintendo e Blizzard. L’evento, che si sarebbe dovuto svolgere sempre domani, è stato infatti ufficialmente cancellato, come annunciato dalla società giapponese tramite Twitter.

Il tweet comunica la cancellazione dell’evento da parte di Blizzard, oltre a riportare le scuse di Nintendo. Centocinquanta fortunati avrebbero avuto l’occasione di parlare con i doppiatori del gioco, ma questo non sarà più possibile. Ovviamente in molti hanno diffuso il loro rammarico e la loro delusione rispondendo al tweet in questione. Con ogni probabilità l’evento è stato cancellato per evitare manifestazioni e proteste dopo il caso Blitzchung.

Please be aware that the previously announced Overwatch launch event scheduled for Wednesday, 10/16 at NintendoNYC has been cancelled by Blizzard. We apologize for any inconvenience this may cause.

