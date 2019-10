Fortnite: è ora possibile scaricare la patch del Capitolo 2

I server di Fortnite non sono ancora tornati online dopo l’evento La Fine di domenica sera. Mentre i fan si chiedono quando potranno tornare a combattere per aggiudicarsi la Vittoria Reale, i dataminer e altri membri della comunità sono impegnati nel ricercare informazioni sui piani di Epic Games. Recentemente, è emerso in rete il leak del trailer dell’atteso Capitolo 2, così come la possibile data di inizio della nuova e misteriosa stagione. Se volete essere pronti per quando il gioco riaprirà i battenti, allora correte a scaricare la nuova patch, rilasciata poco fa.

Fortnite: ecco la patch del Capitolo 2

In vista proprio del riavvio dei server, Epic Games ha rilasciato un corposo update. Stiamo parlando di circa 9GB su PlayStation 4 e 15GB su PC. Si tratta di una cifra impegnativa da scaricare, ma non vi preoccupate di arrivare tardi alla festa. Considerando le previsioni, avrete ancora un paio di giorni per effettuare il download ed essere pronti al lancio della prossima stagione. Non perdete troppo tempo, però: data la mancanza di una conferma ufficiale di queste teorie, potrebbe iniziare addirittura oggi. Se vi siete persi l’evento e volete scoprire cosa ha causato la “sparizione” di Fortnite, date un’occhiata a questo articolo.