Svelato il peso di Persona 5 R: circa 10 GB di contenuti aggiuntivi

Grazie alla comparsa delle prime cover fisiche di Persona 5 Royal stampate in Giappone, abbiamo avuto modo di conoscere il peso della versione definitiva dell’action RPG di ATLUS, scoprendo, dal retro della copertina, che il file di installazione del gioco occuperà circa 30 GB sugli hard disk delle nostre PlayStation 4.

Ciò significa che l’aumento rispetto al gioco originale, che occupava attorno ai 20 GB (salvo aggiornamenti e update) è di circa 10 gigabyte, il che appare decisamente sensato visto che P5R non è una semplice “revisione”, ma, come Persona 4 Golden prima di lui, va ben oltre, ad esempio permettendo di giocare sia con Joker che con Kasumi, o includendo modalità di gioco completamente nuove e funzionalità inedite all’interno degli scenari già visti.

Persona 5 Royal farà il suo debutto in estremo oriente il 31 ottobre, e verrà lanciato in Europa (e quindi in Italia) nel corso della primavera del 2020.