Gears 5: The Coalition conferma il pugno di ferro sui ban online, penalità fino a due anni

Di recente è uscita una notizia che ha suscitato un discreto polverone online, legata al fatto che un giocatore di Gears 5 sarebbe stato bannato per oltre un anno (anzi, quasi due) per aver abbandonato 18 dei suoi 21 match online. Ebbene, sembra proprio che non si tratti di un episodio casuale: The Coalition, infatti, ha deciso di seguire una linea durissima per punire chi abbandona gli incontri online.

Come confermato dal lapalissiano messaggio sottostante, scritto direttamente dal profilo Twitter dello studio, i ban previsti per qualsiasi scorrettezza commessa sui server possono protrarsi addirittura per mesi o anni, ed essere comminati a tutti, se necessario, senza eccezioni.

Quitters have been receiving month to year long suspensions for prior behavior.

This is how long you can be suspended for being a rampant quitter. Take heed.

Over the next few hours, impacted users will be un-suspended, but 1 quit away from suspension.

You have been warned.

— The Coalition Studio (@CoalitionGears) October 10, 2019