Gears 5: The Coalition conferma il pugno di ferro sui ban online

Di recente è uscita una notizia che ha suscitato un discreto polverone online, legata al fatto che un giocatore di Gears 5 sarebbe stato bannato per oltre un anno (anzi, quasi due) per aver abbandonato 18 dei suoi 21 match online. Ebbene, sembra proprio che non si tratti di un episodio casuale: The Coalition, infatti, ha deciso di seguire una linea durissima per punire chi abbandona gli incontri online.

Come confermato dal lapalissiano messaggio sottostante, scritto direttamente dal profilo Twitter dello studio, i ban previsti per qualsiasi scorrettezza commessa sui server possono protrarsi addirittura per mesi o anni, ed essere comminati a tutti, se necessario, senza eccezioni.

Il caso dell’utente bannato per 640 giorni, che aveva fatto infuriare la direttrice delle comunicazioni Dana Sissons, dunque, non sarà l’unico.

Fortunatamente, The Coalition ha studiato un sistema per aiutare i giocatori più “sfortunati” in fatto di connessione e che vengono spesso espulsi dai match contro la loro volontà: in quei casi, una volta tornati online, avranno la possibilità di riunirsi alla partita in corso e non ricevere alcuna penalità.

Voi avete già avuto modo di imbattervi in qualche “furbacchione” del genere nelle vostre partite in multiplayer su Gears 5?

Quitters have been receiving month to year long suspensions for prior behavior.

This is how long you can be suspended for being a rampant quitter. Take heed.

Over the next few hours, impacted users will be un-suspended, but 1 quit away from suspension.

You have been warned.

— The Coalition Studio (@CoalitionGears) October 10, 2019