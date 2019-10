Pokémon GO: Regigigas apparirà nei raid a partire da novembre

Dal 1 al 4 novembre, il trio di golem di terza generazione Regice, Regirock e Registeel tornerà su Pokémon GO. Gli allenatori che ancora non hanno avuto l’occasione di aggiungere alla propria squadra questi esemplari potranno unirsi ai raid per riuscire a catturarli. Chi conosce molto bene il Pokédex, tuttavia, saprà benissimo che esiste un quarto golem, introdotto nella quarta generazione e ottenibile dopo gli altri tre. Stiamo parlando di Regigigas, il colosso leggendario che farà il suo debutto su Pokémon GO a partire da novembre.

Pokémon GO: ecco come ottenere Regigigas

Ancora prima della sua apparizione ufficiale nei raid EX, tuttavia, Niantic darà a tutti la chance di incontrare il golem in anteprima. Tramite l’acquisto di un biglietto sarà possibile partecipare all’evento “A Colossal Discovery” che avrà luogo il 2 novembre. Per prenderne parte è sufficiente possedere il ticket, non ci sono luoghi d’incontro designati. L’evento vi concederà un incontro anticipato con Regigigas e altre ricompense, tra cui delle pietre speciali, una medaglia e una posa esclusiva per il proprio avatar. Il prezzo dei biglietti è di $7,99 (o l’equivalente in euro) e, una volta comprati, basterà connettersi a Pokémon GO nell’orario che vi verrà indicato per ottenere l’accesso alla ricerca. Prima ancora di pensare a come catturare il leggendario, preparatevi per la festa di Halloween che inizierà tra soli due giorni, il 17 ottobre.