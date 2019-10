Fortnite torna online: ecco il trailer di lancio del Capitolo 2

In seguito a numerosi leak e notizie riguardanti l’attesissimo Capitolo 2 di Fortnite, battle royale targato Epic Games, proprio quest’ultima ha recentemente pubblicato il trailer di lancio dedicato all’opera. Ebbene, i giocatori possono dare un’occhiata nella clip video quali saranno le principali novità dell’update, che mira proprio a rivoluzionare la produzione.

Fortnite: il battle royale sotto una nuova veste

Vi ricordiamo che l’update, oltre ad introdurre il Capitolo 2, aggiungerà una nuova mappa, dove sono state apportate sostanziali modifiche anche in termini di gameplay e non solo. Inoltre, come c’era da aspettarselo, nella produzione debutteranno armi inedite, come ad esempio il Bandage Bazooka, grazie al quale i giocatori potranno curare immediatamente i propri compagni di squadra.

Insomma, in seguito al Buco Nero, sembrerebbe che l’opera porterà con sé una serie di novità per il popolare battle royale, disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Voi tornerete sul titolo per provare a raggiungere la Vittoria Reale? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

