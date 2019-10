Apex Legends: ecco il trailer di Fight or Fright, l’evento di Halloween

Ci siamo: ha ufficialmente inizio l’evento di Apex Legends dedicato a Halloween, Fight or Fright. Da oggi fino al 5 novembre, i giocatori potranno godere di un’atmosfera spaventosa, una nuova modalità di gioco, tanti cosmetici a tema e altro ancora. Per presentare tutti i contenuti, Respawn ha deciso di pubblicare un trailer dedicato all’evento, in cui fa anche capolino un altro teaser di Revenant, quello che si presume sarà il prossimo eroe a venire introdotto nel titolo.

Apex Legends: il funzionamento di Shadowfall spiegato in un video

A fare da protagonista a questa occasione speciale è sicuramente Shadowfall, la nuova modalità di gioco a tempo limitato. 35 partecipanti verranno lanciati in una versione notturna della mappa Kings Canyon. Ogni volta che qualcuno muore, torna immediatamente in vita come zombie e il suo obiettivo diventa cacciare e abbattere gli altri. Quando rimangono solamente 10 giocatori, i superstiti vengono raggruppati e devono tenere a bada l’orda di zombie e raggiungere la navetta di salvataggio, così da scappare e aggiudicarsi la vittoria. Durante la presentazione della modalità, si può intravedere la faccia familiare di Revenant, che secondo la storia del gioco ha organizzato l’evento Shadowfall. La scorsa volta, l’eroe è apparso sullo sfondo di alcune immagini, che potete trovare su questo articolo. Vi lasciamo alla visione del trailer, che trovate qui sotto.