Children of Morta: disponibile da oggi su console, ecco il trailer di lancio

Disponibile da inizio settembre su PC, Children of Morta arriva oggi anche su console. L’action rpg sviluppato da Dead Mage può essere infatti acquistato su Xbox Live per Xbox One e su PlayStation Store per PlayStation 4. Il titolo arriverà anche su Nintendo Switch il 20 novembre.

Children of Morta: da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Per l’occasione, il publisher 11 bit studios ha rilasciato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Se volete avere più informazioni sul gioco, potete dare una letta alla nostra recensione, nella quale abbiamo particolarmente apprezzato il lavoro svolto dal team polacco.