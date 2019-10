Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: annunciato ufficialmente

In questi giorni era trapelata in rete la classificazione in Australia della Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition che, come faceva intuire il nome, sarebbe stata un’edizione completa del capitolo uscito a settembre 2018. Poco fa, sui canali social del gioco, è stato pubblicato un trailer che ufficializza questa edizione.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: in arrivo il 5 novembre

Questa Definitive Edition include il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili. Arriverà il 5 novembre su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One, e con il lancio di Stadia sempre durante lo stesso mese.

