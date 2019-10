Realme X2 Pro: svelato lo smartphone economico dall’hardware premium

La nota azienda cinese ha da poco svelato Realme X2 Pro, primo smartphone di fascia alta prodotto dalla compagnia. Nonostante esso possegga un prezzo decisamente competitivo è stato dotato di un hardware interno di altissimo livello, in grado di competere con marchi di alto livello come OnePlus.

Troviamo quindi innanzitutto un processore Snapdragon 855 Plus, affiancato da fino a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il device monta poi un display 1080p OLED da 6.5 pollici, con sensore per impronta digitale interno e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sul fronte fotografico figurano 4 camere posteriori, di cui una principale da 64MP, una telephoto da 13MP, una ultrawide da 8MP ed una macro lente da 2MP, oltre ad una lente frontale da 16MP. Inoltre il device dispone di una parte posteriore realizzata in vetro, speaker stereo di alta qualità ed una batteria da 4000mAh con sistema di ricarica veloce 50W Super VOOC.

Realme X2 Pro offre un hardware notevole ad un prezzo conveniente

Realme X2 Pro sarà venduto inizialmente in Cina, al prezzo di 2,699 yuan (380 dollari) per la versione base ,per poi giungere anche in Europa ed India.

Fonte