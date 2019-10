Pixelbook Go fa il suo debutto ufficiale

Nel corso del suo attuale evento Google ha svelato il discusso Pixelbook Go, il suo nuovo Chromebook economico. Esso corrisponde alla perfezione ad un precedente rumor discusso non molto tempo fa, sia dal punto di vista estetico che da quello dell’hardware interno.

Troviamo quindi un corpo estremamente sottile e leggero, il cui lato posteriore possiede un design zigrinato per agevolare la presa del device. Figura poi un display touch da 13.3 pollici ed una tastiera silenziosa e le colorazioni just black e not pink. L’azienda americana ha poi dichiarato che sarà possibile scegliere tra Intel Core m3, i5, o i7, 8GB o 16GB di RAM e 64GB, 128GB, o 256GB di memoria SSD.

Pixelbook Go sarà venduto a partire da 649 dollari per la versione base del device.

Introducing Google #pixel4, our most helpful phone yet. Built around the Google software you know and love that you won't find on any other smartphone. #madebygoogle pic.twitter.com/JZxU2phmcW

— Google (@Google) October 15, 2019