Super Monkey Ball Banana Blitz HD: confermato Sonic come personaggio giocabile

SEGA ha recentemente annunciato diverse novità in arrivo per Super Monkey Ball Banana Blitz HD, titolo che debutterà dal 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre la versione PC sarà rilasciata durante il corso dell’inverno. La compagnia ha da poco svelato che nell’opera verrà introdotto una famosa icona, conosciuta proprio per la sua estrema velocità, ossia Sonic, il noto porcospino blu.

Super Monkey Ball Banana Blitz HD: vediamo il character in azione nel nuovo video

Inoltre, proprio per l’occasione, l’azienda ha pubblicato recentemente un brevissimo gameplay, all’interno del quale è possibile ammirare le peculiarità del porcospino blu. Confermata anche la possibilità di sbloccare alcuni costumi alternativi del character semplicemente giocando. In conclusione, vi ricordiamo che la demo della produzione è disponibile in Giappone su Nintendo Switch e PlayStation 4, dove aspettiamo informazioni riguardanti l’argomento per il territorio occidentale.

