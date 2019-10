Control, Remedy ha finalmente deciso di aggiungere la modalità foto

Uno fra gli elementi che hanno indiscutibilmente permesso a Control di entrare nel novero dei videogiochi più riusciti del 2019 è il suo meraviglioso comparto visivo, forte di una direzione artistica superlativa. Con simili scorci a disposizione, era solo questione di tempo prima che Remedy aggiungesse al gioco una photo mode, che infatti arriverà domani.

Come si legge in un nuovo post sulle pagine del PlayStation Blog italiano, infatti, Control si aggiornerà domani alla versione 1.04, che includerà nel gioco la modalità Spedizioni – una nuova tipologia di gameplay legata a sfide a tempo, con la possibilità di ottenere potenti ricompense e con dinamiche ancora da chiarire – e, appunto, la modalità foto.

Quest’ultima promette di essere davvero eccezionale, e permetterà ai giocatori di modificare diversi parametri nella scheda Fotocamera del menu: tra le possibilità ci sono ben dieci filtri differenti e diversi strumenti prospettici e legati al campo visivo, all’apertura e alla distanza focale. I fotografi in erba, insomma, avranno di che sbizzarrirsi.

Nel caso in cui non l’aveste ancora fatto, a questo indirizzo potete leggere la nostra recensione del videogioco di Remedy, premiato con un più che onesto 8,7. Nel caso in cui non siate convinti della bontà della modalità foto di Control, invece, vi basta dare un’occhiata qui sotto.