Venom: il secondo capitolo vedrà anche la presenza di Shriek come villain

Venom, tornerà con certezza con un secondo film, che sarà diretto dal noto Andy Serkis. L’opera avrà, come villain principale, Carnage, che abbiamo visto in una piccola scena dopo i titoli di coda nel primo lungometraggio, interpretato da Woody Harrelson. Sembra però che il cattivo previsto non sia l’unico che Eddie Brock fronteggerà.

Venom: la nuova nemesi

Deadline ha infatti comunicato che un altro antagonista presente sarà Shriek, preudonimo di Frances Barrison, interesse amoroso di Carnage stesso. Il personaggio, nato tra le pagine di Spider-Man Unlimited 1 del maggio del 1993, ha poteri molto variegati come raggi energetici, la possibilità di volare e diffondere emozioni negative negli altri. Attualmente non si hanno informazioni sull’attrice che ricoprirà il ruolo in questione e non appena avremo notizie, vi informeremo.