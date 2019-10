Matrix 4: nel lungometraggio ci sarà forse anche il ritorno di Jada Pinkett Smith

Matrix sarà uno dei più grandi ritorno cinematografici di sempre, considerando l’incredibile apprezzamento per la saga creata dalle sorelle Wachowski. Tempo fa vi avevamo comunicato la riapparizione di due attori chiave: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, rispettivamente nel ruolo di Neo e Trinity, mentre qualche ora fa è trapelata la notizia di un altra possibile presenza.

Matrix 4: Niobe di nuovo su schermo?

Deadline ha infatti riportato l’informazione che Jada Pinkett Smith è in trattative per interpretare nuovamente il personaggio di Niobe, appartenente della Resistenza e Capitano della Logos e della Logos 2, nonché l’interesse amoroso di Neo a partire dal secondo lungometraggio del franchise. Non abbiamo ovviamente la certezza che l’attrice in questione riprenda la parte e abbiamo la speranza che l’artista torni di nuovo nel complesso mondo di Matrix.