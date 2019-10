Project A annunciato da Riot Games, primo sguardo a Project L

Project A è il nuovo titolo in sviluppo presso Riot Games (che l’ha annunciato da pochissime ore). Si tratta di uno sparatutto in prima persona dalla forte componente tattica e competitivo basato sulla scelta di un eroe, che proporrà sul campo di battaglia le proprie abilità uniche. Con ambientazione futuristica, al lancio saranno presenti molti personaggi originali e dunque, non apparterranno all’universo di League of Legends. Il gioco è in sviluppo per PC e al momento non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Project L: i personaggi di League of Legends pronti a darsele di nuovo

Per chi non ne fosse a conoscenza, Project L è il nuovo picchiaduro di Riot Games ambientato (questo si) nell’universo di League of Legends e già annunciato all’EVO 2019. I Campioni sono pronti ad abbandonare la Landa degli Evocatori e la struttura MOBA per darsele di santa ragione in incontri uno contro uno per determinare chi è il più forte. Di seguito vi proponiamo un “first look” del gioco offerto dal sito Gematsu. Vi ricordiamo che Riot ha anche annunciato League of Legends Wild Rift per console e mobile.