Twitch sperimenta i video party

Un po’ come Facebook, anche Twitch si prepara a testare la funziona video party. Chiamata ufficialmente Watch Parties, la nuova feature è attualmente in fase beta e funziona sfruttando Amazon Prime Video, con il coinvolgimento da parte degli utenti.

Come funziona la nuova feature? Molto semplicemente gli streamer selezionati possono connettersi al servizio di Amazon e guardare degli show presenti su Prime Video, insieme ad altri abbonati. In fase beta, almeno per il momento, c’è solamente una libreria di titoli selezionati come Tom Clancy’s Jack Ryan, Mission: Impossible – Fallout e Pokémon. Al momento l’invito per provare la nuova feature è limitato solamente ad alcune zone del mondo, ma non è escluso che in futuro la beta potrebbe essere estesa ad altre nazioni, tra cui l’Italia.

Twitch is testing out Watch Parties, which allows streamers to stream Amazon Prime Video content that will be viewable only to viewers who have Amazon Prime

This email is going out to select streamers now. What do you think? pic.twitter.com/uaKYmu1MnU

— Travis Shreffler (@TravisShreffler) October 18, 2019