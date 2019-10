Marvel’s Spider-Man: ecco la statua da oltre 1.000 Dollari

Sideshow Collectibles ha lanciato sul mercato una nuova statua ispirata a Marvel’s Spider-Man, l’esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Insomniac Games e lanciata sul mercato verso la fine del 2018. Il nuovo collezionabile raffigura Peter Parker con indosso l’Advanced Suit e i pre-order, nel caso foste interessati, sono già partiti sul sito ufficiale.

Marvel’s Spider-Man: un costo a dir poco proibitivo

Realizzata con materiali d’avanguardia e in scala 1:3, la nuova statua dell’Uomo Ragno è un sicuro oggetto del desiderio per i collezionisti. Il prezzo però può risultare un grosso ostacolo. Sideshow, in collaborazione con PCS Collectibles, ha infatti intenzione di lanciare la statua alla cifra elitaria di 1.100 Dollari. Le spedizionei partiranno tra gennaio e marzo 2021: praticamente un enorme investimento sul futuro delle vetrinette di tutti i collezionisti del mondo.

Per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.