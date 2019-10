Fortnite: arriva il primo aggiornamento del Capitolo 2, server offline

Fortnite andrà offline questa mattina (martedì 22 ottobre) dalle ore 10:00 per permettere ad Epic Games di rendere disponibile il primo aggiornamento del Capitolo 2. Si tratta dell’update v11.01, che includerà nuovi contenuti per la Battaglia Reale, ma anche per la modalità Salva il mondo. I server dovrebbero tornare online entro le 14:00.

Per tutto l’arco della manutenzione, gli utenti non potranno accedere allo sparatutto, così come non potranno farlo prima di aver scaricato ed installato la nuova patch. Come sempre, troverete tutti i nuovi contenti tramite le note della patch che verranno condivise dagli addetti ai lavori. Intanto, tutti gli interessati a Fortnite Salva il mondo possono ottenerlo con il 50% di sconto fino al 2 novembre 2019.

Hi, all.

We have patch v11.01 planned for tomorrow. This patch includes new content for Save the World and addresses some known game issues.

Downtime begins at 4 AM ET (0800 UTC).

— Fortnite Status (@FortniteStatus) October 21, 2019