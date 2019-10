Overwatch: i progressi non saranno trasportati nel sequel?

Con ben sei giochi misteriosi che Blizzard dovrà annunciare alla BlizzCon 2019, il pensiero va subito ad Overwatch 2. Il possibile sequel è inoltre protagonista di un nuovo rumor, emerso in queste ore, che riguarda i progressi raggiunti nel primo capitolo.

A parlare nuovamente del titolo (ripetiamo, ancora non annunciato ufficialmente) è Metro, un insider molto affidabile del mondo Blizzard. Secondo l’insider non c’è al momento nessun piano in Blizzard per permettere ai giocatori di trasportare i progressi ottenuti nel primo capitolo nel secondo. Un rumor ovviamente, una voce di corridoio ancora non confermata. Forse la BlizzCon 2019 sarà il teatro giusto per saperne di più: restate sintonizzati su GamesVillage per saperne ovviamente di più.

Currently, there are no plans to be able to transfer items or progress from OW 1 to OW 2. Please don't take this as a fact, I think if Blizzard changes one thing, it should be this. Again, this is current plans and hopefully not set in stone.

— Metro (@Metro_OW) October 22, 2019