Fortnite: Epic Games fa causa ad un tester per i leak sul Capitolo 2

Un paio di settimane fa, l’evento La Fine ha dato il via a Fortnite Capitolo 2, il gigantesco aggiornamento del popolare battle royale. Per qualche giorno, grazie a questa geniale trovata, l’attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo si è concentrata sull’ormai celebre buco nero, che ha oscurato temporaneamente i server e i social del titolo. Se avete prestato attenzione in quel periodo, tuttavia, dovreste sapere che alcune delle novità del Capitolo 2 hanno iniziato a vagare su Internet ben prima della riapertura del gioco. L’autore dei leak è stato recentemente denunciato da Epic Games, incolpato di non aver rispettato gli accordi.

Ronald Sykes, nome dell’utente che ha diffuso le informazioni su Twitter, è un tester che, a fine settembre, aveva collaudato il nuovo aggiornamento di Fortnite. Secondo i dettagli della causa, tre giorni dopo aver concluso le prove Sykes avrebbe iniziato a postare su diversi account le varie aggiunte del Capitolo 2 e pure un’immagine della nuova mappa. Epic Games ha dichiarato che le sue azioni hanno rovinato mesi e mesi di lavoro e anticipazione, oltre a ovviamente infrangere l’accordo NDA che il tester aveva firmato. Purtroppo, le fughe di notizie causano molto spesso gravi danni alle aziende, soprattutto in vista di eventi come La Fine. Approfittiamo del fatto per ricordarvi di quanto accaduto con Death Stranding, che ha dovuto bloccare alcune copie review a causa della diffusione di spoiler.